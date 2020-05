Heimsheim - Unbekannte haben Kühe in Heimsheim verletzt. Die Polizei vermutet, dass die Tiere mit einer Druckluftwaffe angeschossen wurden, heißt es in einer Mitteilung. Der Landwirt hat die Verletzungen festgestellt und die Polizei eingeschaltet, die jetzt Zeugen sucht. Dem Landwirt waren die Verletzungen zwischen Donnerstag und Samstag aufgefallen. Die Kühe weiden im Bereich des Malmsheimer Pfads in Heimsheim.