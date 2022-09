Intensive Debatte im Gremium

So gab es in der anschließenden Diskussion im Gemeinderat viele Stimmen, die sich gegen die Erhöhung aussprachen. Hannah Hensler (SPD), Ralf Rüth (CDU) und Carolin Schneider (Frauen für Heimsheim) argumentierten vor allem gegen die Erhöhung, weil wegen der personellen Engpässe in den Einrichtungen nicht die volle Leistung erbracht werden könne. „Ich bin gespannt, was wir in der Klausurtagung beraten, wie wir mehr Personal für die Kitas gewinnen zu können“, sagte Ralf Rüth.