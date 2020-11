Heimsheim Kita-Gebühren werden nicht erhöht

Die Stadt verlangt seit dem 1. Januar eine Anmeldegebühr in Höhe von 50 Euro für eine Krippenanmeldung, die zurückbezahlt wurde, wenn die Eltern das Angebot tatsächlich wahrnahmen. Das sollte sicherstellen, dass sich die Eltern verbindlich anmelden und die Stadt so zuverlässiger planen kann, weil Eltern dann nicht kurzfristig einen Rückzieher machen, so die Idee. Dahingehend hatte es in der Vergangenheit nämlich schlechte Erfahrungen gegeben. „Wir haben aber festgestellt, dass sich das nicht bewährt“, so Alexandra Kreisle. Die Anmeldungen waren zuverlässig, aber ob das nun mit den Gebühren zusammenhängt, lässt sich nicht feststellen. Dafür aber brachte die Aktion einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand mit sich.

„Das ist bei allem so, bei dem Geld hin- und herbewegt wird“, erklärte der Bürgermeister Jürgen Troll. Stefan Adelmann wollte trotzdem gerne an dem System festhalten, „sonst ist die Gefahr, dass wir bald wieder die alte Situation haben“. In dem Fall könne man die Gebühr aber auch einfach wieder einführen, so Troll.