Heimsheim Heimsheim bewegt sich auf rote Zahlen zu

„Das ist ein gewaltiger Geldmittelverbrauch“, gestand der Bürgermeister Jürgen Troll zu. Bei den anstehenden Investitionen sei das aber auch kein Wunder, darunter seien auch einige Altlasten wie der Bauhof, dessen Neubau über Jahre verschleppt worden sei. Große Diskussionen um den Haushaltsentwurf blieben aus.

Diskussion um Bücherei-Etat

Für Gesprächsstoff sorgten vor allem die Haushaltsanträge der Fraktionen – besonders, als es um das WLAN im Ortskern und um den Etat für die Bücherei ging. Die Freie Wählervereinigung (FWV) war der Ansicht, dass der Nutzen von freiem WLAN im Stadtkern in keiner Relation zu den Kosten steht und das Geld woanders sinnvoller investiert sei. Dem stellte Gaby Wulff von Bürgern für Heimsheim (BfH) gegenüber, dass es nicht mal in der Zehntscheune, der Außenstelle der Volkshochschule, freies WLAN gebe, „das ist schon rückständig“. Der Etat wurde von 20 000 auf 10 000 Euro reduziert, um wenigstens in öffentlichen Gebäuden freies Netz zur Verfügung zu stellen.

Denkbar knapp ging die Abstimmung um die Stadtbibliothek aus. Die Freien Wähler wollten den Etat von 30 600 Euro auf 20 000 Euro zurückschrauben, unter anderem mit der Begründung, dass der Bestand mit 617 Medien pro 100 Einwohner mehr als doppelt so hoch sei als in Rutesheim oder Weissach. Die BfH hielten dagegen, dass das Einzugsgebiet für die Heimsheimer Einrichtung auch weit größer sei. Die Ausleihzahlen seien demnach mehr als viermal so hoch wie in den genannten Kommunen.

Auch Jürgen Troll betrachtete eine Kürzung bei der Bücherei als „Frequenzbringer für den Schlosshof als das falsche Signal, wenn wir auf der anderen Seite von Aufwertung der Innenstadt sprechen“. Mit acht zu sieben Stimmen wurde der Antrag der FWV abgelehnt.