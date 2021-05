Neues Gewerbegebiet für Heimsheim Beim Kleeblatt bleibt kein Platz für JVA-Zufahrt

Die Zufahrt zur JVA hat beim Kleeblatt keinen Platz mehr

Nun wird sich die Verkehrssituation an der Heimsheimer Anschlussstelle zur A 8 in den nächsten Jahren merklich verändern. Wie genau, das ist noch in der Diskussion. Und das macht die Pläne für Egelsee II so schwierig. Bekannt ist immerhin, dass nach jetzigem Stand vom Bund eine Kleeblatt-Lösung präferiert wird, also kurvenförmige Zu- und Abfahrten, die, von oben betrachtet, wie ein Kleeblatt aussehen. Das hätte große Auswirkungen auf Egelsee II. Die Verbindung zur Autobahn würde dabei so viel Platz beanspruchen, dass eine nördliche Anbindung ans Gewerbegebiet nicht mehr möglich ist. Und nicht nur das: Die jetzige Zufahrt zur JVA müsste ebenfalls wegfallen und stattdessen über das neue Gewerbegebiet erfolgen.