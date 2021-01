Heimsheim - Gleich mehrere Autofahrer haben Polizeibeamte in den vergangenen Tagen wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss in Pforzheim, im Enzkreis und im Kreis Calw aus dem Verkehr gezogen, teilt das Polizeipräsidium Pforzheim mit. In einem Fall hatte der betreffende Autofahrer am Sonntagmittag die Polizei selbst gerufen.