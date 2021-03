Heimsheim Die Polizei stoppt einen „Bewaffneten“

Heimsheim - Ein Mann, der einen Helm trägt, zu Fuß in Heimsheim unterwegs ist und mit einer Waffe auf Passanten zielt – dieser Notruf ging am Donnerstagabend bei der Polizei ein. Gegen 20 Uhr meldeten dies Zeugen der Polizei. Bei der Fahndung trafen die Beamten in einem Hinterhof auf einen Mann, der eine Art Einsatzhelm und militärisch aussehende Kleidung trug. Außerdem habe er ein augenscheinliches Sturmgewehr in den Händen gehalten, teilt das Polizeipräsidium Pforzheim am Freitag mit.