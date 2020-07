Heimsheim Die Bauhofkosten gehen durch die Decke

Zusammenarbeit anfangs gelobt

Lange Zeit wurde die Zusammenarbeit mit dem Büro gelobt, vor allem die Einbeziehung des Bauhofs und des Musikvereins in die Planung. In den neuen Bauhof werden nämlich auch Räume für den Musikverein integriert. Tatsächlich wird sich an den Plänen für den Neubau selbst nur wenig ändern. „Bis zur Baugenehmigung war die Zusammenarbeit gut“, berichtet Jürgen Troll. Dieser Eindruck änderte sich, als es an die Bauarbeiten ging: Der Spatenstich war bereits im Dezember, trotzdem sollten die Bauarbeiten erst im März beginnen. Das Thema Entwässerung war bis dahin aber immer noch nicht geklärt. Dann lagen die ersten Nachträge auf dem Tisch der Verwaltung: mehr als eine Viertelmillion Euro für zusätzlichen Bodenaushub und dessen Entsorgung. Zu allem Überfluss fielen die Probleme in die Hochphase der Corona-Pandemie, sodass auch keine Gemeinderatssitzung zu dem Thema stattfinden konnte.