Heimsheim Der Supermarkt-Vorplatz bringt den Rat in Rage

Es ist ein leidiges Thema, das fast schon regelmäßig durch die Gemeinderatssitzungen geistert. Und man kann schnell den Eindruck gewinnen: Die Unzufriedenheit der Politiker wächst mit jeder Sitzung ein bisschen mehr. Die Krux ist, dass eine richtige Bepflanzung an dieser Stelle nicht vorgeschrieben ist, weshalb der Eigentümer nie aus eigenem Antrieb tätig geworden ist. An sich hätte er nicht mal die bestehende Wiese anlegen müssen. „Der Eigentümer macht also schon mehr, als er müsste, so verrückt es klingt“, gab Andor Varszegi, Leiter des Bauamts, zu bedenken. Diesen Schuh müssen sich die Stadt Heimsheim und der damalige Gemeinderat also selbst anziehen. Beide hatten ihre Hoffnung darin gesetzt, dass die beiden Mieter ein eigenes Interesse daran haben, ihre Außenanlagen ansprechend zu gestalten. Als positives Beispiel wurde der benachbarte DM-Drogeriemarkt genannt. Die Betreiber der Märkte verweisen auf Anfrage allerdings auf den Vermieter als den Zuständigen.