Heimsheim Der Radweg soll breit genug sein für die Landwirte

Eine größere Änderung im Vergleich zum Originalentwurf hat sich bereits ergeben. „Wir hätten ihn auch eins zu eins übernehmen können, das hätte funktioniert“, so Varszegi. Doch die Akzeptanz des Projekts wäre mit Sicherheit größer, wenn der Weg breit genug ist, dass auch landwirtschaftlicher Verkehr darauf möglich ist. Das sei bedeutsam, wenn es um den Kauf der Grundstücke geht. „Aber es bleibt weiterhin ein straßenbegleitender Weg, die Achse wurde dafür nur leicht verändert.“ Im März noch fanden ergänzende Vermessungen und Berechnungen statt, „dann kam leider Corona“. Und es gab die nächste Verzögerung. Trotzdem seien die Pläne weit genug fortgeschritten, dass sie in der Sitzung Ende Juni dem Gemeinderat vorgestellt werden können. Eine Zeitachse für das Projekt insgesamt sei schwer anzugeben. „Das ist immer schwierig, wenn es um Grundbesitz geht.“ Aber sobald der Gemeinderat sein erstes Okay gegeben hat, könne die Stadt in die Grundstücksverhandlungen einsteigen.