Heimsheim Der Gemeinderat stellt sich hinter die Fairtrade-Gruppe

Heimsheim - Eine Gemeinderatssitzung ohne Zuhörer – das gibt es in der Welt der Kommunalpolitik gar nicht so selten. Aber eine Sitzung ohne Gemeinderäte? Das ist schon ein ziemliches Unikum. Bei der Sitzung des Heimsheimer Gemeinderats am Dienstag jedenfalls saßen in der Turnhalle der Ludwig-Uhland-Schule nur die Zuhörer und die Presse sowie ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Die Teilnehmer der Sitzung, der Bürgermeister, die Amtsleiter und die Gemeinderäte, waren nur auf einer großen Leinwand zu bestaunen. Sie waren per Video-Chat live zugeschaltet.