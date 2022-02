Heimsheim Der Bauhof darf leuchtend gelb bleiben

Heimsheim - Sonnengelb erstrahlt der neue Heimsheimer Bauhof nach seinem neuen Anstrich. Ein echter Blickfang, so viel ist sicher. Auf dem freien Feld sticht der massive Baukörper ganz schön heraus. Das kann man durchaus positiv sehen: So haben die Heimsheimer immer ein warmes Leuchten am Horizont, selbst an trüben Wintertagen. So einige Bürger sehen das aber offenbar ganz anders: Sie finden den Anstrich, der bis jetzt erst teilweise erfolgt ist, einfach nur furchtbar und haben das an ihre Vertreter im Gemeinderat weitergegeben.