Heimsheim Den Alltag ohne Hindernisse gestalten

Bushaltestellen in der Ortsmitte sollen umgestaltet werden

Zwar hat sich die Coronapandemie auch bei diesem Thema als Bremsklotz erwiesen, trotzdem will man an der barrierefreien Stadt dranbleiben, betont die SSR-Vorsitzende. Noch in diesem Jahr wolle die Stadt die beiden Bushaltestellen in der Ortsmitte, die – im Gegensatz zu der Haltestelle am See – noch nicht barrierefrei sind, anpacken, so Margot Ritz. Im Frühjahr will die Arbeitsgruppe dazu einen Online-Workshop organisieren. Die Senioren haben Erfahrung mit diesem Format: Sie haben sich bereits zu den Auswirkungen von Höreinschränkungen in einem Videochat ausgetauscht.

„Weitermachen wollen wir auch auf jeden Fall beim seniorengerechten Einkaufen“, betont die 75-Jährige. Dazu soll beim Zugang zum örtlichen Einzelhandel der Bestand erfasst und geschaut werden, wo etwa eine kleine Rampe vorhandene Stufen überwinden kann und wo ein Heimservice möglich ist. Die Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme sollen per Broschüre und Internet veröffentlicht werden.

Weitere Informationen über die barrierefreie Stadt gibt es online unter www.heimsheim.de/stadt/barrierefreiestadt.php.