Heimsheim Bauhof und Musiker bekommen bald ein neues Heim

Bauzeit: Circa 16 Monate

Immerhin aber wurde die lange Planungsphase auch intensiv genutzt, so Troll. „Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken darum gemacht und den Bauhof in die Planung eingebunden.“ Gleiches gelte für den Musikverein. Der wartet nun auch schon seit vielen Jahren auf ein eigenes Zuhause – bislang proben die Musiker in der Stadthalle –, „einen Ort, wo man seine Sachen auch mal stehen lassen kann“, so Troll. „Dieser Moment ist jetzt in greifbare Nähe gerückt.“