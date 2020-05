Heimatmuseum Flacht Bilder wieder im Original bestaunen

Weissach - Das Heimatmuseum und die Galerie Sepp Vees in Flacht öffnen pünktlich zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, wieder ihre Pforten. Die Besucher können die Originale dann wieder vor Ort bestaunen. Corona-bedingt wird es Änderungen und Einschränkungen geben. Zum Beispiel müssen die Besucher im Museum eine Gesichtsmaske tragen. Wer keine Maske dabei hat, kann gegen eine Spende am Eingang eine erhalten. Auch wer zu Hause bleibt, hat die Möglichkeit, die Exponate zu sehen – im Internet.