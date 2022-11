Heimatmuseum Flacht Ausstellung vor der Winterpause

Unter dem Titel „Die Zwölf – Sepp Vees und die Sindelfinger Sezession“ zeigt das Heimatmuseum Flacht (Leonberger Straße 2) eine neue Ausstellung, bevor sich es sich in die Winterpause verabschiedet. Aus Energiespargründen bleibt die Einrichtung zwischen den Jahren geschlossen. Die Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr mit Rede- und Musikbeiträgen. Danach ist das Museum nochmals am Sonntag, 4. Dezember, und am Sonntag, 11. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Winterschließung dauert vom 12. Dezember bis 25. März.