Heftiger Streit in Leonberg Auto rollt über Beine einer 19-Jährigen

Leonberg - Ein böses Ende nahm ein Streit am Freitagabend in der Gerlinger Straße: Eine junge Frau wurde an den Beinen von einem Auto überrollt und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die 19-Jährige und ein 21-Jähriger hatten sich neben dem Wagen des Mannes heftig gestritten. Dabei wurde er von ihr sogar körperlich angegangen, aber nicht verletzt. Dann stieg der Mann in seinen Wagen und wollte ausparken, doch seine Kontrahentin lehnte sich auf die Motorhaube, vermutlich um das Fahrzeug zu stoppen. Dabei stürzte sie. Ihre Beine wurden vom Wagen überrollt. Das Auto blieb unbeschädigt. Drei Streifenwagen waren vor Ort.