Hebammenmangel im Kreis Ludwigsburg Geburtshelferinnen an der Belastungsgrenze

Die Einzelkämpferinnen

Die Krisenzeit legte ein strukturelles Problem offen zutage. Hebammen, die nicht als Angestellte im Kreißsaal eines Krankenhauses, sondern freiberuflich in der Vor- und Nachsorge arbeiten, sind Einzelkämpferinnen. Haben sie selbst eine Familie, ist ihre Arbeit ein Balanceakt. Miete für Räume, Kranken- und Rentenversicherungsbeiträge, Hebammen-Haftpflicht, Kitakosten: All das ist gerade für junge Hebammen fast nicht zu stemmen. Manche entscheidet sich notgedrungen gegen ihren Beruf. Warum läuft das Thema aber meist unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsgrenze? Mit Hebammen ist es wie mit Bestattern: Man braucht sie in der akuten Situation dringend, aber eben nur für eine kurze Zeitspanne. Die Situation der Hebammen und der Familien, die keine finden, ist so in der Außenwahrnehmung kein Dauerbrenner.