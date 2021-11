Hebammenkreißsaal in Leonberg Hier haben die Hebammen das Sagen

Kein Raum, sondern ein Konzept

In den kommenden Jahren könnten hier, auf der Geburtenstation des Leonberger Krankenhauses, noch mehr Babys das Licht der Welt erblicken. Denn gerade wird hier die Einführung des sogenannten hebammengeführten Kreißsaals geplant. Ein ähnliches Konzept gibt es bisher in der Region außerdem in Bad Cannstatt, Bietigheim und Herrenberg. Im Herrenberger Krankenhaus, das wie der Standort in Leonberg auch zum Klinikverbund Südwest gehört, hat man die Zahl der Geburten in den elf Jahren seit der Einführung verdoppelt. Mit der Einführung in Leonberg möchte der Klinikverbund nun schwangeren Frauen ein neues Angebot machen – und dabei auch die Frauenklinik des Standortes stärken.