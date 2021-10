Haushaltsloch in Mönsheim Kitagebühren werden erhöht

Mönsheim - Die Gemeinde Mönsheim muss ihre Ertragslage verbessern, um in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt darstellen zu können. Ging die Verwaltung bei den Beratungen für das laufende Jahr im Frühjahr noch von einem Minus von knapp 400 000 Euro aus, konnte der Gemeindekämmerer jetzt ein Plus von knapp 500 000 Euro ankündigen, denn unter anderem fiel die Gewerbesteuer höher aus. Dies sei zwar erfreulich, so Andreas Scheytt, sollte jedoch die eingeplante Umlageerstattung vom Zweckverband Gewerbepark Heckengäu nicht erfolgen, könne der Ergebnishaushalt weiterhin nicht ausgeglichen werden.