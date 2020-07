Haushalt Weil der Stadt Eigene Stadtwerke sollen Einnahmen bringen

Zweite Verlustquelle in diesem Jahr ist das neue kaufmännische Haushaltsrecht, nach dem die Stadt von jetzt an haushalten muss. Darin muss sie Abschreibungen von drei Millionen Euro erwirtschaften, die ebenfalls fehlen. Das zeigt sich an den Krediten: Zu Beginn dieses Jahres hatte die Stadt 19,8 Millionen Euro Schulden. Ende 2020 könnten es 28,1 Millionen sein. Schreibers Hoffnungen liegen deshalb auf den Hilfspaketen von Bund und Land, die bislang nur angekündigt sind. „Deshalb ist es für Prognosen zu früh“, sagt er. „Aber alles, was von dort kommt, verringert am Ende unseren Fehlbetrag.“