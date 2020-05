Haushalt von Renningen Corona drückt auf die Steuereinnahmen

Ausgaben Dem gegenüber stehen Ausgaben im Ergebnishaushalt für Personal, Abschreibungen und dergleichen in Höhe von 51,1 Millionen Euro, woraus sich das Defizit von 3,9 Millionen Euro ergibt. Den größten Anteil machen Personalkosten (35,8 Prozent) und Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (21,3 Prozent) aus. Die Ausgaben für Personal belaufen sich geschätzt auf 18,28 Millionen Euro – fast zwei Millionen mehr als 2019. „Das ist ein neuer Rekordwert“, so der Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler).

Zwar sei der Sprung nur deshalb so groß, weil Posten, die früher unter Sachkosten liefen, nun unter Personalkosten abgebucht werden. Eine Steigerung hätte es trotzdem gegeben – „wir haben einen Anstieg um 27 Stellen“ –, und das wird sich in den Folgejahren so fortsetzen. Das meiste Personal der Stadt arbeitet in der Verwaltung oder in der Kinderbetreuung, zusammen fast 80 Prozent.

Investitionen Investitionen werden im Finanzhaushalt festgehalten. Die Stadt plant mit Investitionen in Höhe von 17,1 Millionen Euro – eine immense Summe, vor allem im Vergleich zu 2019, wo es nicht mal zehn Millionen waren. Das ist aber allein der neuen Darstellungsform geschuldet. „Früher konnte man Haushaltsreste auf den nächsten Haushalt übertragen“, erklärt Peter Müller. Was also im Vorjahr nicht ausgegeben wurde, ließ sich folglich mit dem Haushalt des Folgejahrs einfach verrechnen. Jetzt muss alles einzeln aufgelistet werden.

Nichtsdestotrotz hat die Stadt einige große Investitionen vor sich: Zum Beispiel sind für den Erwerb von Grundstücken 5,8 Millionen Euro eingestellt. Allein vier Millionen hält die Stadt für einen möglichen Kauf des Volksbank-Gebäudes vor, das als neues Rathaus infrage kommt. Die Summe ist allerdings erst eine Schätzung, betont der Erste Beigeordnete. Konkrete Zahlen gebe es noch nicht. Für Baumaßnahmen sind sogar 9,6 Millionen Euro eingeplant. Zum Beispiel werden 1,7 Millionen Euro in den jetzt fertiggestellten Kindergarten Rankbachstraße fließen, 600 000 Euro in die Planung der Riedwiesensporthalle und 8,3 Millionen Euro in die Sanierung der Hauptstraße.

Ausblick „Unterm Strich fehlen neun Millionen Euro“, fasste Wolfgang Faißt zusammen. Das Geld dafür holt die Stadt aus der Rücklage – in der Doppik heißt das: Finanzierungsmittelbestand. Dieser ist mit 15,7 Millionen Euro noch gut gefüllt, soll bis Ende des Jahres aber auf 6,7 Millionen Euro absinken.

Keine Renninger Haushaltsvorstellung ohne den kritischen Blick in die Zukunft von Peter Müller: Mit der neuen Sporthalle, dem Rathaus, der Sanierung und Erweiterung der Realschule und der Grundschule Malmsheim sowie dem Lückenschluss und einem Kindergarten für Schnallenäcker III stehen der Stadt in den kommenden Jahren immense Investitionen ins Haus. Bis ins Jahr 2023 könnte der Stadt ein Schuldenberg in Höhe von mehr als 27 Millionen Euro ins Haus stehen, warnte Müller. Das wäre eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1450 Euro.