Haushalt verabschiedet So will Korntal-Münchingen sparen

Geht es nach den Freien Wählern, verzichtet die Stadt auf „Leuchtturmprojekte“ zugunsten von Projekten mit „bodenständigen Planungen“. Was „richtig ins Geld geht, sind Kriterien, die wir uns selbst im Gremium und in der Verwaltung stellen“, sagt die Fraktionschefin Marianne Neuffer. Nachhaltig solle es sein, ökologisch wertvoll solle es sein. Auch die Umsetzung des regionalen Gewerbeschwerpunkts (RGS) nördlich von Müllerheim sei ein Mittel, die Stadt grundsätzlich zukunftssicher aufzustellen – wenngleich die Planung für den Ökopark zurzeit gestoppt ist. Die Digitalisierung werde in der Verwaltung zwar kaum Personal und damit Kosten einsparen, aber auf dem Weg der besseren Dienstleistung für die Bürger sei sie in der heutigen Zeit unabdingbar.