Haushalt Rutesheim Das Glück, eine schuldenfreie Stadt zu sein

„Mit einem Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts von fast 33 Millionen Euro und 15,5 Millionen Euro Ausgaben für Investitionen im Finanzhaushalt wird deutlich, dass Rutesheim nicht lediglich reagiert, sondern auch in Zukunft erfolgreich eine aktive und gestalterische Kommunalpolitik betreibt“, ist die Bürgermeisterin zufrieden mit der Entwicklung. Zum ersten Mal tauchen in dem Zahlenwerk nicht mehr Begriffe wie Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auf, denn vom 1. Januar an gilt im Rechnungswesen der Stadt die Doppik.