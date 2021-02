Haushalt Renningens geplante Investitionen sind so hoch wie nie

27,5 Millionen Euro für Investitionen

Auffallend am Haushaltsentwurf sind aber vor allem die Investitionen „in nie dagewesener Höhe“. Ganze 27,5 Millionen Euro sind eingeplant. 1,8 Millionen Euro fließen in Erweiterungen und Neubauten von Kindergärten, 3,5 Millionen Euro sind für die neue Sporthalle eingeplant (Gesamtkosten: circa 13 Millionen Euro). 4,6 Millionen Euro will Renningen in eine Beteiligung an der Netze BW investieren. Fast drei Millionen Euro stehen für wichtige Straßensanierungen im Plan, eine weitere Million für den Hochwasserschutz. Und acht Millionen Euro sind für Grundstückserwerbe vorgesehen.

Dem gegenüber stehen gut 14 Millionen Euro an Einnahmen beispielsweise aus Grundstücksverkäufen. Zwar liegt diese Zahl deutlich über den 8,5 Millionen von 2020. Für die Höhe der geplanten Investitionen ist es aber bei weitem nicht genug. Abzüglich der vier Millionen Euro für die Abschreibungen, die die Stadt im eigentlichen Sinn ja nicht bezahlen muss, bleibt ein Fehlbetrag von fast zwölf Millionen Euro, den die Stadt aus ihrem Sparstrumpf holen muss.

Der Gemeinderat wird sich in der nächsten Sitzung zu dem Entwurf äußern. Erst danach entscheidet sich, ob alle geplanten Investitionen in dieser Form bestehen bleiben.