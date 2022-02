Haushalt Renningen Große Investitionen stehen ins Haus

Aufgrund der finanziellen Situation brachten die Fraktionen im Gemeinderat, anders als in früheren Jahren, nur sehr wenige Anträge ein und bis auf eine Ausnahme keine, die zusätzliche Kosten verursachen. Ausnahme war der Antrag der SPD für mehr Chancengleichheit für Kinder, die aus finanziell schwachen Familien kommen. Die Fraktion schlug vor, einen externen Dienstleister zu beauftragen, der für betroffene Familien den Zugang zu den Leistungen von Bildungs- und Teilhabepaketen erleichtert. Vor allem in einer Digitalisierung der Vorgänge sah man Chancen.

Der Landkreis will sich dem Thema annehmen

Die Verwaltung wandte ein, dass die Stadt keine Sozialleistungen direkt gewährt und hier nur eine beratende und unterstützende Funktion hat. Zuständig sei der Landkreis, dem die Stadt nicht vorgreifen dürfe. Die Verwaltung sei aber infolge des Antrags bereits mit dem Landratsamt Böblingen in Kontakt getreten. „In einem nächsten Schritt wird sich der Landkreis Böblingen mit anderen Landkreisen in Verbindung setzen, die bereits auf eine digitalisierte Verfahrensunterstützung zurückgreifen und positive Entwicklungen sehen“, heißt es in der Stellungnahme des Rathauses.

Sollte es später zu einer entsprechenden Umsetzung kommen, könnte diese kommunenübergreifend über die Kreisumlage erfolgen, so die Stadt Renningen. Schon jetzt will die Kommune aber signalisieren, dass „die grundsätzliche Bereitschaft besteht, sich auch an einem vorgeschalteten Pilotprojekt zu beteiligen“. Der Gemeinderat gab dazu einhellig seine Zustimmung.