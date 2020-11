Haushalt im Enzkreis Landrat Rosenau will keinen gelben Sack im Enzkreis

Zur Deckung dieses Defizits schlagen Rosenau und Stephan eine „vernünftige und bezahlbare“ Erhöhung der Kreisumlage von 26,5 auf 27,7 Hebesatzpunkte vor. Damit würde das Defizit hälftig vom Kreis und den Kommunen getragen, so die Vorstellung der Kreisoberen. Die Kreiskommunen hätten so 81,5 Millionen (statt 2020 noch 78 Millionen) Euro zur Finanzierung des Gesamtetats beizutragen. „Und mit einem Hebesatz in Höhe von 27,7 Prozent können wir noch immer eine günstige Kreisumlage anbieten, die sicherlich wieder zu den Günstigsten im Land zählt“, sagt Stephan. Im Kreis Böblingen will Landrat Roland Bernhard die Umlage auf 29,9 Punkte senken, im Kreis Calw der dortige Kreischef Helmut Riegger die Umlage auf 31,5 Punkte erhöhen.