Haushalt Heimsheim Troll: Auch eine dünne Finanzdecke kann wärmen

Der Ergebnishaushalt – in der Doppik die Entsprechung zum Verwaltungshaushalt – wird in Heimsheim zum Jahresende voraussichtlich mit einem Minus von knapp 1,2 Millionen Euro schließen. Die Stadt nimmt über Steuern, Zuweisungen und dergleichen also weniger ein, als sie für Posten wie Personal und Gebäudeunterhaltung ausgeben muss. Einnahmen aus anderen Quellen wie Grundstücksverkäufen liegen bei rund zwei Millionen Euro, allerdings plant die Stadt für dieses Jahr mit Investitionen in Höhe von mehr als acht Millionen Euro. Daher die hohe Summe, die aus der Rücklage geholt werden muss.