Haushalt Heimsheim Personalkosten steigen weiter an

Fast vier Millionen Euro muss die Stadt aus dem Ersparten holen

In jedem Fall werden die Einnahmen zu niedrig sein, um die hohen Ausgaben zu decken. Die Stadt muss daher ans Ersparte. 4,7 Millionen Euro hat Heimsheim derzeit auf der hohen Kante, 3,9 Millionen Euro muss die Stadt davon entnehmen. Der Bestand an liquiden Mitteln wird damit auf knapp 800 000 Euro zusammenschrumpfen. Immerhin bleibt die Stadt aber weiterhin so gut wie schuldenfrei. Auch das finanzielle Polster soll sich bis in ein paar Jahren wieder angefüllt haben, glaubt die Kämmerei.