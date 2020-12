Bürger zahlen weniger Steuern

Und damit zu allen schlechten Nachrichten. Einnahmen hat die Gemeinde nämlich zu wenige. Daniel Töpfer spricht von „dramatisch zurückgegangenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer“ – wegen Corona. Weil auch die Bürger in der Pandemie weniger verdienen, gehen ebenso die Anteile an der Einkommenssteuer (um eine halbe Million Euro) und an der Umsatzsteuer (um 1,1 Millionen) zurück. Und all das bei einem Haushalt, der ohnehin strukturell nicht ausgeglichen ist – siehe das Defizit im Rekord-Steuerjahr 2019.