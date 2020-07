Zwölf Millionen Euro will die Stadt investieren

Kräftig den Rotstift angesetzt hat die Verwaltung nochmals bei den Investitionen in diesem Jahr. Zwölf Millionen Euro will die Stadt investieren, das waren in früheren Entwürfen drei Millionen Euro mehr. Um ein Jahr verschoben wurde ein neuer Kanal in der Rosensteinstraße. Andere Projekte wurden verringert und gestreckt. Größtes Projekt mit 1,8 Millionen Euro ist der Zuschuss für den katholischen Kindergarten-Neubau. Für 1,3 Millionen steht ein Anbau für die Real- und Gemeinschaftsschule im Haushalt. Mit einer Million schlägt die Brücke der Hesse-Bahn zu Buche. 890 000 Euro kosten die Flüchtlings-Container in der Benzstraße. Und 230 000 Euro kostet eine Phosphoranlage in der Kläranlage.