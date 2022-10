Hausen bei Weil der Stadt In Hausen brodelt es weiter

Bürger beklagen Versäumnisse der Vergangenheit

War das Ziel der jüngsten Einwohnerversammlung in Hausen eine Versöhnung dieser beiden Standpunkte, so scheint diese erst einmal in die Ferne gerückt zu sein. Frust herrscht unter den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern auch, weil sich in Sachen Wohngebiet lange nichts getan hat. „In Hausen sagt man seit 30 Jahren, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht aussterben“, beklagt einer der Anwesenden. Passiert sei nie etwas. „Es geht um die Substanz.“ Die Versäumnisse der Vergangenheit sieht auch die Verwaltungsspitze ein, hält an ihrem Plan einer Mischfläche als Lösung aber weiterhin fest. „Worüber wir nicht verfügen, ist eine Zeitmaschine“, so Erster Beigeordneter Jürgen Katz. Zweifel gibt es bei den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern auch daran, dass die Stadt es schaffe, tatsächlich Betriebe in ein neues Gewerbegebiet zu holen, die potente Gewerbesteuerzahler sind. Um das zu garantieren, will die Verwaltung also Vergabekriterien anwenden, wie sie auch schon bei Wohngebieten zum Einsatz kamen. „Der Spekulation, das klappt eh nicht, können wir uns nicht anschließen“, so Walter.