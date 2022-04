Hauptversammlung der TSF Ditzingen Posten im Vorstand bleiben vakant

Der Tagesordnungspunkt Neuwahlen hatte sich in der Hauptversammlung der TSF Ditzingen schnell erledigt. Denn zu wählen hatten die rund 60 stimmberechtigten anwesenden Mitglieder lediglich einen weiteren Kassenprüfer. Dabei sind im Vorstand nach wie vor drei Positionen vakant. Wie schon in der Online-Versammlung im Vorjahr fanden sich für zwei Stellvertreter-Posten sowie das Amt des Schriftführers/Pressewarts keine Kandidaten. Der Vorsitzende Uli Meireis, der mit der Hauptkassiererin Ulrike Malcher die Geschäfte führt, machte deutlich, dass ihm die Arbeit im Verein zwar Spaß mache. Ulrike Malcher und er würden jedoch im kommenden Jahr, wenn die Amtszeit des Duos endet, nicht automatisch zur Wiederwahl zur Verfügung stehen, falls sich an der personellen Situation nichts ändert.