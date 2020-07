Abschuss eines Großprojekts

Mit den jetzigen Bauarbeiten ist das Großprojekt in einem weiten Umkreis um das Rathaus auf der Zielgeraden. Angefangen haben die Sanierungs- und Umbauarbeiten im Bereich Weil der Städter Straße und Malms­heimer Straße und auf einem kleinen Teil der Hauptstraße. Gleich darauf hätte eigentlich der nächste Abschnitt der Hauptstraße folgen sollen. Doch da auf der Magstadter Straße zeitgleich der Bau eines neuen Wohnhauses geplant war – die Stadtbau Renningen hat dort Sozialwohnungen bauen lassen –, wurde die Umgestaltung dieser Straße samt neuem Kreisverkehr vorgezogen. Inzwischen sind auch die Arbeiten am letzten Bauabschnitt in vollem Gange.