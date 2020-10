Renningen - Da fehlt doch was in der Renninger Hauptstraße? Das mag sich schon manch einer gedacht haben, der die Straße in jüngster Zeit einmal besucht hat: Die kleine Rampe, die früher unter anderem zu dem Hörgerätegeschäft und dem Café an der Einmündung zur Magstadter Straße geführt hat, ist verschwunden. Neuerdings führen nur noch Stufen zu dem Platz, dorthin kommen jedoch noch Keile für Räder und Kinderwagen.