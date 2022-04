Hauptstraße in Perouse Geparkte Autos behindern Retter

Straße ist regelmäßig zugeparkt

Besonders frustrierend sei es für die Mitglieder der freiwilligen Wehr, dass es in der Hauptstraße in Perouse abends und nachts regelmäßig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch parkende Autos kommt. Obendrein würden die Probleme, soweit für die Wehr ersichtlich, häufig durch dieselben Autohalter verursacht. In einem persönlichen Gespräch mit einem bekannten Fahrzeughalter sei man bisher leider auf keinerlei Verständnis gestoßen, sagt Tobias Schüle.