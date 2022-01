Hauptamtsleiter in Weil der Stadt Abschied nach 40 Jahren

Weil der Stadt - Nach knapp 40 Jahren im Dienst der Weiler Stadtverwaltung ist der Haupt- und Personalamtsleiter Jürgen Brändle in den Ruhestand verabschiedet worden. Kurze Zeit nach seinem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart begann Jürgen Brändle 1982 seine Karriere bei der Stadtverwaltung in Weil der Stadt. Nach eineinhalb Jahren als stellvertretender Haupt- und Personalamtsleiter wechselte er im August 1983 als Amtsleiter ins Ordnungsamt, das er dann 19 Jahre führte.