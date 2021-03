Hans Dieter Scheerer Schließungen sollten das letzte Mittel sein

Weil der Stadt - Der Weil der Städter FDP-Landtagskandidat Hans Dieter Scheerer, der im Wahlkreis Leonberg kandidiert, hat einen sogenannten Normenkontrollantrag beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim eingereicht: „Mein Ziel ist es, mit meinem Prozess gegen das Land Baden-Württemberg insbesondere Fitnessstudios wieder öffnen zu lassen. Wir haben heute eine ganz andere Situation als im November vergangenen Jahres. Wir gehen nun in den fünften Monat der rigorosen Betriebsschließungen. Bis heute weiß sich die Landesregierung im Umgang mit der Corona-Pandemie nicht anders zu helfen, als pauschal fast alle Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe zu schließen.“ Das sei schlichtweg Ausdruck planloser Politik, die nun auf dem Rechtsweg gestoppt werden solle, so der Weil der Städter Scheerer.