Hannes-Burgdorf-Preis in Leonberg Filigrane, zarte Linien auf weißem Papier

Eben diese, ihre Philosophie findet sich in ihren Arbeiten wieder. Für ihre Zeichnungen benutzt sie „ausgediente“ und verwelkte Pflanzen und Blätter als Vorlage. Und so erklärt sich auch der Titel der Ausstellung: „Damascina Rose“. In Berlin hat sie am Abend aus einem Laden mit diesem Namen die Blumen, die nicht verkauft wurden, abgeholt, im Atelier getrocknet und arrangiert. Dabei hat sie beispielsweise auch genau recherchiert, wo die Rosen herkommen. Die Beschäftigung mit einer Pflanze gehört für Oberkofler zur Entstehung ihrer Werke dazu.