Hannes-Burgdorf-Preis in Leonberg Die kreative Kraft des Vergänglichen

Auch die in Leonberg von Brigitte ­Guggenbiller und Renate Guethle gelegten Blüten, Blätter und Stängel stammen von dort. Ein unbedachter Schritt, eine zu schwungvolle Annäherung – und das ephemere Gebilde hört in dieser Forum auf zu sein. Ganz besonders deutlich passt hier, was Lange als eine große Stärke der Künstlerin hervorhebt: Zu vermitteln, ­warum es sinnvoll ist, achtsam zu sein und die Dinge mit Liebe zu betrachten.

Beständig und unerbitterlich wie der Herzschlag

Genau das ist es, was Gabriela Ober­kofler auf immer wieder andere Weise aufgreift und in eine künstlerische Ausdrucksform überführt: der stetige Prozess von Werden, Schönheit und Vergehen. Immer wieder rieseln auf ihrer Videoarbeit „Es fällt/cade“ Pflanzenteile und Insektenkörper in ruhigem Fluss scheinbar unaufhaltsam von oben nach unten, wobei die Insekten nach und nach zer­fallen – bis sie nach einer gewissen Zeit wieder vollständig am oberen Bildrand ­erscheinen. Auf den gemalten Exponaten fallen die Blüten ebenfalls nach unten, die Stiele zeigen nach oben.

Das hat einen ganz konkreten Grund – und einen, der darüber hinausgeht. ­Gabriele Oberkofler spricht von der Melancholie, die ihren Werken innewohnt. Denn die Blumen, die sie zum Trocknen kopfüber aufhängt, werden durch diesen Prozess im Moment des Verwelkens noch eine Zeit lang bewahrt. Was vergeht, wird gegenwärtig – in anderer Form, so beständig und unerbittlich wie der Herzschlag. Auch der große schwarze Hund namens Mr. Nobel, der auf der Videoinstallation im Kabinett unten zu sehen ist, trägt diese Botschaft weiter. Er streifte einst durch die Wagenhallen in Stuttgart, wo die gebürtige Südtirolerin Gabriela Oberkofler ihre Alm mitten in Stuttgart gefunden hat. Etwas steif bewegt er sich, würdevoll, wie ein echter Grandseigneur. Mr. Nobel lebt heute nicht mehr. Aber sein Wesen besteht in Oberkoflers Arbeit noch fort.