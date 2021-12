Handwerk in Renningen 300 Jahre Zimmerei Reinhardt

Sicher ist: Das Unternehmen ist seit den 1960er-Jahren in der dritten Generation in Renningen angesiedelt. Davor waren die Familie und der Betrieb drei Generationen lang in Malmsheim ansässig. „Und davor in Deufringen und Holzbronn“, erzählt Reinhardt. Dann verliere sich die Spur im Nordschwarzwald. „Um 1450 ist ein Sägemühlenbesitzer Reinhardt in Glatt nachgewiesen.“ Doch, ob der tatsächlich zur Familie gehört?

Heute ist die Zimmermannsarbeit viel komplexer

In der alten Sägehalle zerlegt der Seniorchef an diesem Nachmittag ein altes Dachfenster, um die einzelnen Teile aus Holz und Kunststoff fachgerecht dem Recycling zuzuführen. Die Hammerschläge dröhnen durch den hohen Raum. Wie sein Sohn trägt auch der 77-jährige Siegfried Reinhardt bei der Arbeit die traditionelle Zimmermannshose aus Cord und mit Schlag. Alles wie früher, so scheint es. Die Zeit, als das Gewerk ausschließlich Holzarbeiten am Fachwerk und am Dachstuhl umfasste, sei aber längst vorbei, sagt Norman Reinhardt. Heute sei die Zimmermannsarbeit viel komplexer: Vom Dachfenstereinbau über die Fassadengestaltung und -dämmung bis zur Bauphysik reiche das Aufgabengebiet. „Ein Zimmermann muss über den Tellerrand hinausschauen“, meint Norman Reinhardt. Er habe beim Hausbau immer die Schnittstellen zu den anderen Gewerken im Auge. Die sehr anspruchsvolle Ausbildung berechtige einen Zimmerermeister sogar, bei Gebäuden bis zu einer bestimmten Größe die Erstellung der Bauvorlagen zu übernehmen – eigentlich bereits Architektenarbeit.

Die Coronapandemie – für die Zimmerleute war und ist es keine einfache Zeit. Nicht nur das Firmenjubiläum mussten die Reinhardts verschieben. Im Frühjahr sei die Pandemie auch mitverantwortlich für einen enormen Preisanstieg beim Holz gewesen. „Zeitweise stieg der Holzpreis um über 100 Prozent“, erzählt der Renninger. Inzwischen habe sich die Nachfrage wieder eingependelt, die Preise seien gefallen. Zum Glück. Doch das Ereignis habe gezeigt, wie sehr auch ein Traditionshandwerk wie die Zimmerei heute Teil eines globalen Marktes sei. Bei aller Tradition, die mit dem alten Gewerk noch verbunden scheint: Auch im modernen Zimmereihandwerk, so Reinhardt, sei eben nur noch ganz wenig so, wie vor 300 Jahren.