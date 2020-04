Handel in Zeiten von Corona Blumen gibt’s per WhatsApp – aber nicht alles

Die Musik steht still

Andreas Feller hatte alles vorbereitet. Alles ist eingerichtet, die Ware ist angeliefert worden, alles ist mit Preisetiketten versehen. „Und jetzt sind wir zum Stillstand verdonnert“, sagt er. Am Samstag wollte er die große Eröffnung seines „Mac Feller’s Café“ am Leonberger Marktplatz feiern. Das ist abgeblasen, bis auf Weiteres. Andreas Feller ist in Leonberg kein Unbekannter. Seit 1983 ist er selbstständig, seit drei Jahren ist er mit einem Gitarren- und Verstärkerladen, der „Felleretta“, in der Grabenstraße, davor war er in der Hinteren Straße. Jetzt der Umzug an den Marktplatz. „Wir hatten bisher schon einen Tisch im Laden, da gab’s Kaffee“, sagt er. Das kam an. „Deshalb haben wir gesagt: Das bauen wir aus.“ In Mac Feller’s Café kann man deshalb nicht nur Gitarren und Röhrenverstärker kaufen, sondern auch gemütlich einkehren – eigentlich. Wenn es denn offen hätte.