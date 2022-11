Handel in Leonberg Online-Händler an Karstadt interessiert

Der Online-Händler Markus Schön hat einen Bericht des MDR bestätigt, dass sein Unternehmen buero.de nach wie vor Interesse an 47 Filialen des angeschlagenen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof hat. Darunter auch die in Leonberg und Esslingen. Käme es zur Übernahme, sollen sie künftig unter dem Markennamen „Schön hier“ firmieren: Er wolle Einkaufserlebnisse schaffen, die den Kunden „ein Gefühl der Heimat“ vermittelten. Daher wolle man an den Standorten auch regionale Produkte anbieten. Insgesamt gehe man für die Übernahme der 47 Standorte von einem Investitionsvolumen im dreistelligen Millionenbereich aus. Jetzt würden „zeitnah Gespräche“ mit dem Konzern geführt. Schön ist überzeugt, dass sein Konzept „eine nachhaltige Chance ist, die 47 Standorte mit allen rund 5500 Beschäftigten zu erhalten und gerade in den mittelgroßen Städten ein prägendes Bild mit unserem Konzept zu schaffen.“