Handel in Leonberg Das Einkaufsherz in fremder Hand

Jetzt könnte sich tatsächlich rächen, dass die Stadt vor mehr als einem halben Jahrhundert das Herz der Einkaufsstadt Leonberg in die Hände eines privaten Investors gelegt hat. Gewiss: Shoppingmalls waren in den Sechzigern und Siebzigern der große Hit. Jede Stadt, die ein Center hatte, konnte sich damals glücklich schätzen. Hinzukommt, dass in früheren Jahren die Betreibergesellschaft ECE ihre Zentren dem Charakter der jeweiligen Standorte angepasst hatte. Das Leo-Center verfügte einst über qualitativen und inhabergeführten Einzelhandel. Heute bestimmen Ketten das Bild.