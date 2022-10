Zudem ist der Oberliga-Absteiger ein Gegner, der auf das Tempo drückt. „Wir müssen versuchen, die erste und zweite Welle wegzunehmen und sie in den Positionsangriff zu zwingen“, sagt Chris Auer, der sich seinen Optimismus trotz aller Hemmnisse nicht nehmen lassen will. „Wir werden nicht nervös, malen den Teufel nicht an die Wand und versuchen, bestmöglich aus der Phase rauszukommen. Wenn wir komplett sind, können wir auch mit den Großen mithalten. das haben wir schon gezeigt.“