Leonberg - So wie sich der SV Leonberg/Eltingen aus dem alten Jahr verabschiedet hat, so startete er auch in das neue: mit einer Niederlage. Es ist die vierte in Folge. Der Trainer Chris Auer bleibt dennoch ruhig: „Ich habe bei uns auch viele gute Dinge gesehen.“ Für den Coach ist klar, wo der Hebel in erster Linie angesetzt werden muss. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Und die führen eben zu Gegentreffern“, sagt der Übungsleiter.