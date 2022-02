Handball-Württembergliga Titelaspirant kommt ins Sportzentrum

Im Hinspiel gab es die erste Saisonniederlage

Unabhängig davon ist für den Leonberger Trainer Chris Auer klar: „Wir müssen vom Kampfgeist, Willen und von der Einstellung her zwei Ligen höher spielen, um die individuelle Klasse des Gegners auszugleichen.“ Bernhard Kutzner, Christoph Hönig und Philip Schückle werden bei diesem Unterfangen nicht aktiv mithelfen können. Mit der Zusage, ein weiteres Jahr in Leonberg zu bleiben, hat Schückle aber ein anderes wichtiges Signal gegeben. Im Hinspiel haben die Leonberger mit dem 33:34 nach zunächst fünf Siegen in Folge ihre erste Saisonniederlage kassiert. „Das war ein wilder Kampf“, sagt Chris Auer.