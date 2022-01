Handball-Württembergliga Taktischer Kniff zieht Gegner den Zahn

Sicherheitsabstand bleibt bestehen

Dem Rückstand lief die Mannschaft von Trainer Jörg Baresel über die gesamte Spielzeit hinterher. Und war sie mal bis auf zwei Treffer herangekommen (8:10/23.), stellten die Leonberger den Sicherheitsabstand schnell wieder her. Zur Pause lagen sie mit 13:9 vorne.

Gleiches Spiel in Hälfte zwei, in dem die Heimmannschaft zwischenzeitlich auch schon mit sechs Toren (18:12/40.) vorne lag. Langenau/Elchingen verkürzte zwar wieder (17:20/49.) – mehr aber auch nicht. Selbst als Jakob Ulrich in er 57. Minute in einer zu harten Entscheidung mit Roter Karte vom Feld musste, kamen keine Zweifel mehr auf. Chris Auer: „Ich hatte überhaupt eine Sorge, dass das Spiel nochmal kippen könnte und habe volles Vertrauen in die Jungs.“

SV Leonberg/Eltingen: Rigl, Schneider, Binder (3), Zimmermann (6), Wiedrhöft (1), Kutzner (2), Nonnenmacher, Wanner (1), Neuffer (5/1), Hufnagel (4), Ulrich (4), Fischer, Rühle, Klatte.