Handball-Württembergliga SV Leonberg/Eltingen zündet den Turbo

Leonberg - Nach den ersten 30 Minuten im Leonberger Sportzentrum hat es eigentlich keine andere Option gegeben: Licht ausmachen, Halle abschließen und ab nach Hause. Diejenigen, die dem SV Leonberg/Eltingen zugetan sind, hätten sich ganz und gar einem berauschenden Gefühl hingeben können, Fans und Spieler des SKV Unterensingen die Chance gehabt, sich irgendwie von der Schockstarre zu erholen. Die Gastgeber hatten ein regelrechtes Feuerwerk gezündet. Beim Stand von 21:8 wurden die Seiten gewechselt. Was sollte da also noch kommen? Am Ende entließen die Leonberger ihren Gast mit einem 33:19.