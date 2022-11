Handball Württembergliga SV Leonberg/Eltingen will die Serie verteidigen

Auf jeden Fall reisen die Leonberger mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen an den Neckar. Das hart erkämpfte 31:31 gegen Deizisau am vergangenen Samstag hat gut getan. In der zurückliegenden Woche hat allen die Arbeit im Training großen Spaß gemacht. „Wir hatten das nötige Feuer“, erzählt der Trainer, „aber auch die wichtige Lockerheit. Wir haben wirklich sehr konzentriert gearbeitet.“ Gefeilt wurde vor allem an der Abwehrarbeit, die Vorgabe lautete: Nicht mehr so viele Tore aus dem Rückraum einstecken, ohne dass es zum Körperkontakt kommt. In Zizishausen können die Spieler dem Coach beweisen, dass sie die Trainingsarbeit im Spiel umsetzen können. Wenn es gelingt, dann sollte es doch klappen mit dem vierten Spiel in Folge ohne Niederlage.